Желая получить кредит, курянин перевел мошенникам деньги

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-04T15:30:33+03:00

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В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» обратился 40-летний житель Курчатова, пострадавший от действий мошенников.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудникам банка и сообщил, что ему одобрен кредит. Одним из условий получения денег была оплата открытия банковского счета. Курянин согласился и перевел на указанный незнакомцем лицевой счет нужную сумму. Через некоторое время с ним вновь связался тот же человек, который сообщил, что следует внести еще один взнос за страховку. Звонивший пообещал, что потом деньги вернутся на его счет. Мужчина дополнительно перевел мошенникам деньги. Общая сумма составила 44 тысячи рублей. Так и не дождавшись получения кредита, он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми.

Не переводите деньги неизвестным, обращайтесь непосредственно в банк для оформления кредита, а историю оформления кредита можно отследить на официальном сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU