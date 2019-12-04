2019-12-04T15:22:49+03:00
Общество

За сутки в Курской области количество ДТП увеличилось в два раза

В авариях пострадали два человека, погибших нет
Яна ШЕЛЕСТ
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На федеральных трассах региона работают оперативные группыНа федеральных трассах региона работают оперативные группыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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За минувшие сутки в Курской области количество ДТП увеличилось в два раза. Это связано с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом. В авариях на дороге пострадали два человека, никто не погиб.

Много ДТП произошло на автодороге в Курске на улице Ватутина на крутом спуске. Несмотря на запрещающие знаки, водители выезжали на опасный участок.

От дорожно-эксплуатационных предприятий привлекалось 28 оперативных групп. Для обработки дорог были задействованы 432 единицы снегоуборочной техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральных трассах региона работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Сегодня две опергруппы контролируют обстановку на трассе М-2 «Крым» в Курском районе и на трассе Тросна-Калиновка в Железногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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