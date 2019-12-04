Под Курском перезахоронили останки 67 погибших воинов
Торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны прошло в рамах поисковой экспедиции «Вахта памяти-2019». На территории Пристенского района подняты останки 67 бойцов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проводились в пяти населенных пунктах района.
В экспедиции приняли участие четыре поисковых отряда: «Новое поколение» средней школы №2 поселка Пристень, «Обелиск» КГУ, а также «Курская земля» и «Факел».
4 декабря в 11:00 в селе Бобрышево Пристенского района прошло торжественное перезахоронение поднятых останков солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU