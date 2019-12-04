В прокуратуре Курской области будет работать горячая линия

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-04T14:12:10+03:00

По телефону можно сообщить об известных фактах коррупции Фото: Из архива "КП"

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В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в прокуратуре Курской области 5 декабря с 15.00 до 16.00 будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией.

По телефону 8 (4712) 70-36-75 можно сообщить об известных фактах коррупции, противоправных действиях должностных лиц органов власти и местного самоуправления, а также задать интересующие вопросы в сфере антикоррупционного законодательства.

Кроме того, 4 и 5 декабря свои вопросы можно прислать на электронную почту kurskobl@mail.ru. Ответы на них разместят 9 декабря на официальном сайте прокуратуры Курской области в рубрике «Разъясняем законодательство».

ИСТОЧНИК KP.RU