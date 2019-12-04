В прокуратуре Курской области будет работать горячая линия
В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в прокуратуре Курской области 5 декабря с 15.00 до 16.00 будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией.
По телефону 8 (4712) 70-36-75 можно сообщить об известных фактах коррупции, противоправных действиях должностных лиц органов власти и местного самоуправления, а также задать интересующие вопросы в сфере антикоррупционного законодательства.
Кроме того, 4 и 5 декабря свои вопросы можно прислать на электронную почту kurskobl@mail.ru. Ответы на них разместят 9 декабря на официальном сайте прокуратуры Курской области в рубрике «Разъясняем законодательство».
ИСТОЧНИК KP.RU