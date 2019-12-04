2019-12-04T13:44:31+03:00
Происшествия

В Курске осудили мошенницу из Владимирской области

Женщина похищала у пенсионерок деньги
Яна ШЕЛЕСТ
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Четырем потерпевшим причинен ущерб в сумме от 100 до 800 тысяч рублейЧетырем потерпевшим причинен ущерб в сумме от 100 до 800 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Владимирской области, которую признали виновной в хищении чужого имущества. Женщина звонила на случайные стационарные номера телефонов, выбирала престарелых женщин и сообщала им о денежной реформе и необходимости замены купюр на новые банкноты.

Мошенница убеждала пенсионерок в том, что им положена компенсация и бесплатный ремонт в квартире. Получив адрес, она приезжала к ним, заявляла о необходимости переписать номера имеющихся у них денежных купюр, которые будут заменены на новые.

Увидев, где престарелые женщины хранят свои сбережения, похищала деньги. Четырем потерпевшим причинен ущерб в сумме от 100 до 800 тысяч рублей. В колонии общего режима мошенница проведет четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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