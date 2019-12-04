2019-12-04T13:02:49+03:00
Общество

В Курске председатель гаражно-строительного кооператива похищал взносы

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал пенсионера виновным в присвоении денегСуд признал пенсионера виновным в присвоении денегФото: Из архива "КП"
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66-летний председатель гаражно-строительного кооператива, ответственный за ведение бухучета, в течение двух лет принимал от членов кооператива взносы, часть которых похищал. В документы он вносил заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по уборке снега, приобретении электрических товаров для уличного освещения территории ГСК.

Часть поступивших членских взносов в общей сумме 31 тысяча рублей мужчина потратил на оплату коммунальных услуг, ремонт своего автомобиля и покупку продуктов, сообщили в прокуратуре Курской области.

Промышленный районный суд признал пенсионера виновным в присвоении денег с использованием служебного положения. Председателю назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Причиненный ущерб он полностью возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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