2019-12-04T12:13:15+03:00
Общество

На Курском почтамте заработала почта Деда Мороза

Отправить письмо с желанием можно до конца новогодних праздников
Яна ШЕЛЕСТ
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Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно написать адресЧтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно написать адрес
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На Курском почтамте начала работать почта Деда Мороза. Опустить письмо с желанием в специальный почтовый ящик можно до конца новогодних праздников по адресу: г. Курск, Красная площадь, 8.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно написать адрес на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, а затем на конверт наклеить марку.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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