На Курском почтамте заработала почта Деда Мороза
На Курском почтамте начала работать почта Деда Мороза. Опустить письмо с желанием в специальный почтовый ящик можно до конца новогодних праздников по адресу: г. Курск, Красная площадь, 8.
Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно написать адрес на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, а затем на конверт наклеить марку.
Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU