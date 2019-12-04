2019-12-04T10:59:17+03:00
Общество

В Курске обнаружили псевдочуму птиц

В городе проходит вакцинация
Яна ШЕЛЕСТ
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Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся заболеваниеНьюкаслская болезнь (псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся заболеваниеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 декабря в Курске в частном домовладении по Васильковому переулку зарегистрирован случай болезни Ньюкасла (псевдочумы) птиц. В ноябре такой же случай был зарегистрирован на территории хутора Кислино Рышковского сельсовета Курского района.

В соответствии с приказом управления ветеринарии Курской области установлена угрожаемая зона на части территории города Курска, ограниченная следующими улицами:

- ул. Магистральная, от перекрестка с Магистральным проездом до границы с деревней Кукуевка Курского района; граница города Курска с деревней Кукуевка Курского района; граница города Курска с хутором Кислино Курского района; 20-й Степной пер., ул. 5-я Кислинская от перекрестка с 20-м Степным пер. до перекрестка с Магистральным проездом; Магистральный проезд от перекрестка с ул. 5-я Кислинская до ул. Магистральной.

В Васильковом переулке организовали карантинный пост. Ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы на территории всех округов. Ветеринарная служба города Курска обращается к жителям частного сектора и просит принять меры по предупреждению распространения инфекции среди домашней птицы и выполнять требования специалистов госветслужбы, в том числе по вакцинации птицы!

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы. К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы.

Признаками заболевания являются: отказ от корма, вялость, угнетение, малоподвижность, симптомы поражения нервной и дыхательных систем, развиваются коньюктивиты, роговица мутнеет.

При обнаружении трупов диких птиц или выявлении больной птицы на улице, в личном подсобном хозяйстве необходимо незамедлительно сообщить в ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» по телефону 8(4712) 54-95-27, 52-70-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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