2019-12-04T10:32:05+03:00
Общество

В Курской области стартовал месячник по охране хвойных насаждений

Штраф за рубку одного дерева составит от трех тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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За охраной деревьев следят лесная охрана и полицияЗа охраной деревьев следят лесная охрана и полицияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Накануне новогодних праздников в Курской области усилили охрану хвойных молодняков. Месячник по охране хвойных молодняков стартовал в регионе 1 декабря и продлится до 1 января 2020 года.

Усилено патрулирование хвойных посадок. Лесной охраной совместно с сотрудниками полиции и Россельхознадзора по Орловской и Курской областям организованы дежурства на автодорогах федерального и регионального значения. Проверяются фитосанитарные и сопроводительные документы на транспортировку древесины, а также законность заготовки деревьев хвойных пород к новогодним праздникам.

Административный штраф за незаконную рубку хвойного дерева для граждан составляет от 3000 до 4000 рублей. Кроме того, нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причиненный лесам, - около 2000 рублей за одно дерево. За незаконную рубку трех и более деревьев предусмотрена уголовная ответственность.

Как отметили в комитете лесного хозяйства области, каждый желающий уже с середины декабря сможет приобрести новогоднюю ель. В 2019 году на специальных плантациях выращено порядка пяти тысяч сосен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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