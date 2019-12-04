СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-04T09:52:44+03:00

За два дня на нее позвонили порядка 20 курян

Изменить размер текста: A A

В Курской области заработала горячая линия по проблемам образования, созданная по инициативе Романа Старовойта. Глава региона сообщил, что ему приходит много жалоб по поводу незаконных поборов в садах и школах, конфликтах с работниками и плохом оснащении классов.

За два дня поступило порядка 20 звонков. Большинство родителей жаловались на незаконные поборы с родителей и бытовые трудности образовательных учреждений. Есть претензии к качеству и стоимости питания школьников. При этом практически нет нареканий к образовательному процессу. Сотрудники комитета стараются оперативно реагировать на все обращения.

Горячая линия работает на базе Комитета образования и науки Курской области: 70-05-86. Жители Курска могут звонить в городской комитет: 58-54-76. Звонки принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU