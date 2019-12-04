2019-12-04T09:39:18+03:00
Общество

В Курской области собирают гуманитарный груз детям ДНР

Поучаствовать в предновогодней акции могут все желающие
Ольга ДАНИЛОВА
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Сбор подарков продлится до 6 декабряСбор подарков продлится до 6 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области собирают гуманитарный груз детям Донецкой и Луганской областей Украины. Акция проходит в преддверии новогодних и рождественских праздников. Подарки для ребят собирают курские предприятия и организации, а также муниципальные образования.

Поучаствовать в предновогодней акции до 6 декабря могут все желающие. Пункт сбора гуманитарного груза находится на территории ОКУ «АСС Курской области» в городе Курске по адресу: ул. 50 лет Октября, 177.

ИСТОЧНИК KP.RU

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