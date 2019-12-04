Куряне смогут летать напрямую в Сочи

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-04T09:32:43+03:00

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Из Курского аэропорта авиакомпания «РусЛайн» открывает новое направление полетов по маршруту «Курск-Сочи». Первый рейс состоится уже 28 декабря 2019 года.

Планируется, что полеты из столицы Соловьиного края в Сочи будут осуществляться еженедельно в пятницу и воскресенье. Расписание пока уточняется.

Рейс обслуживают 50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Впрочем, цены на билеты недешевы - в одну сторону от 6 200 рублей.

- С конца декабря этого года полеты в Сочи буду осуществляться на регулярной и круглогодичной основе с частотой два рейса в неделю. Уверен, что они будут востребованы у пассажиров нашего региона, так как позволят быстро и комфортно добираться до самого популярного российского курортного города на Черноморском побережье, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

Один комплект лыжного снаряжения на пассажира будет разрешено перевозить бесплатно.

Из Курска продолжат также осуществляться ежедневные авиарейсы в Москву и полеты в Санкт-Петербург четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты доступны во всех авиакассах.

Справочная информация по телефону: 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный) и 8 (4712) 34-00-60.

ИСТОЧНИК KP.RU