2019-12-03T16:57:08+03:00
Политика

В Курской области сменился председатель комитета по культуре

Валерий Яковлев успел закрыть Год Театра 1 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Валерий Яковлев на закрытии Года Театра 1 декабряВалерий Яковлев на закрытии Года Театра 1 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

От должности заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области со 2 декабря освобожден по собственной инициативе Валерий Яковлев, сообщили в администрации региона.

Валерий Яковлев исполнял также обязанности председателя комитета по культуре.

1 декабря Яковлев успел закрыть Год Театра. Мероприятие проходило в Курском областном драматическом театре имени Пушкина. Чиновник сказал, что впереди курян ждет еще много незабываемых культурных событий.

С 3 декабря исполнение обязанностей председателя комитета по культуре Курской области возложено на Юлию Полетыкину. Ее назначили на должность заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Добровольцы предотвратили крупный пожар под Курском
В Курске похолодает до минус десяти градусов
В Курске у должника перед банком арестовали дом, землю и машину
В Курске на автовокзале прошли учения
Сиделицы курской колонии связали подарки для сирот
Куряне старше 50 лет смогут бесплатно пройти переобучение
153 единицы техники убирают от снега курские трассы
В Курске стартует чемпионата России по волейболу
В Курске "Нива" сбила школьника
Курянин в урочище спилил 11 елей
Почти пять тысяч курских выпускников напишут итоговое сочинение
На Курск обрушился снегопад
Под Курском сгорел жилой дом
В Курске затопило детский сад
В Курске выступит Ярослав Сумишевский
В Курске пройдет православный фестиваль искусств
Под Курском обнаружили сорок боеприпасов
Разыскивают водителя, который под Курском сбил женщину