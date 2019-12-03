В Курской области сменился председатель комитета по культуре

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-03T16:57:08+03:00

Валерий Яковлев на закрытии Года Театра 1 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

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От должности заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области со 2 декабря освобожден по собственной инициативе Валерий Яковлев, сообщили в администрации региона.

Валерий Яковлев исполнял также обязанности председателя комитета по культуре.

1 декабря Яковлев успел закрыть Год Театра. Мероприятие проходило в Курском областном драматическом театре имени Пушкина. Чиновник сказал, что впереди курян ждет еще много незабываемых культурных событий.

С 3 декабря исполнение обязанностей председателя комитета по культуре Курской области возложено на Юлию Полетыкину. Ее назначили на должность заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU