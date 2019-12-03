В Курской области сменился председатель комитета по культуре
От должности заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области со 2 декабря освобожден по собственной инициативе Валерий Яковлев, сообщили в администрации региона.
Валерий Яковлев исполнял также обязанности председателя комитета по культуре.
1 декабря Яковлев успел закрыть Год Театра. Мероприятие проходило в Курском областном драматическом театре имени Пушкина. Чиновник сказал, что впереди курян ждет еще много незабываемых культурных событий.
С 3 декабря исполнение обязанностей председателя комитета по культуре Курской области возложено на Юлию Полетыкину. Ее назначили на должность заместителя председателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU