В Курске у должника перед банком арестовали дом, землю и машину

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-03T15:55:20+03:00

Также его заставили заплатить исполнительский сбор - 47 тысяч рублей

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Житель Курска вынужден был полностью погасить долг перед банком после того, как судебные приставы-исполнители приняли меры принудительного исполнения.

- На исполнении в отделе судебных приставов по Центральному округу Курска УФССП России по Курской области было исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу банка на сумму 680 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В установленный законом срок для добровольного исполнения должник не исполнил требования документа, в результате судебный пристав-исполнитель отдела вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 47 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль ВАЗ 2110. На него вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.

Также судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении жилого дома с земельными участками, принадлежащие должнику и постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Все это сподвигло мужчину отдать в полном объеме долг, а также выплатить исполнительский сбор.

Сейчас все ограничения в отношении курянина отменены, сказали в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU