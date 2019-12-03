Сиделицы курской колонии связали подарки для сирот

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-03T14:57:18+03:00

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Отбывающие наказание женщины активно участвовали в добровольной акции, ведь у многих из них на свободе остались дети. Женщины с энтузиазмом восприняли предложение руководства УФСИН России по Курской области связать одежду ребятам из детского дома. Материалы для вязания предоставила администрация учреждения. Акция проходила месяц и несколько женщин впервые взяли в руки спицы и крючки, чтобы обучиться рукоделию, и своими руками создать подарок сиротам. Это удалось благодаря кружковой работе по рукоделию и обучению от опытных вязальщиц.

Накануне все комплекты были переданы воспитанникам Суджанской школы-интерната, ребята с удовольствием примерили теплые и яркие подарки, а педагогический состав также пригласил сотрудников УФСИН принять участие в открытом уроке «Выбор профессии» с учениками восьмого класса.

Сотрудники Управления рассказали о своей профессии и о возможности поступления в ведомственные учебные заведения, также прошла профориентационная встреча с учащимися 11 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU