Куряне старше 50 лет смогут бесплатно пройти переобучение

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-03T14:08:59+03:00

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Более 30 млн рублей направят на поддержку занятости предпенсионеров в 2020 году в регионе.

Вопрос трудоустройства граждан предпенсионного возраста не теряет актуальности. Люди жалуются, что им отказывают при приеме на работу.

В Курской области действует программа поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Она предусматривает в том числе и профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров - не только безработных, но и тех, кто трудоустроен, но желает повысить квалификацию или переобучиться.

В 2019 году такое обучение уже прошли 703 человека; из них трудоустроены (сохранили занятость) 593, еще 728 приступили к обучению. Объем финансирования всех мероприятий на 2019 год составил почти 30 млн рублей.

С 2020 года возрастной ценз для участников регионального проекта «Старшее поколение» будет снижен до 50 лет; кроме того, курянам не нужно будет подтверждать свой статус предпенсионера в ПФР. В будущем году запланировано переобучить не менее 402 курян в возрасте 50+. Проектный объем финансирования на 2020 год составляет 32,3 млн рублей.

- После старта пенсионной реформы в России изменилось понятие предпенсионного возраста, - уточнила председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина. - Если раньше предпенсионерами считались лица, которым до пенсии осталось не более двух лет, то теперь предшествующий пенсии период увеличился до пяти лет. До начала реформы у предпенсионеров была только одна льгота – они могли выйти на пенсию на два года раньше (до наступления пенсионного возраста), если состояли на учете в службе занятости. Сейчас для них предусмотрены также повышенное пособие по безработице, защита от необоснованного увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU