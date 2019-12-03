2019-12-03T13:34:34+03:00
Общество

153 единицы техники убирают от снега курские трассы

Рассыпано 550 тонн противогололедных материалов
Яна ШЕЛЕСТ
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На федеральных трассах работает 16 единиц техникиНа федеральных трассах работает 16 единиц техникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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3 декабря ночью в Курской области начался снегопад. На региональные дороги вышло 137 единиц техники: КамАЗы, тракторы, бульдозеры и другие машины. Для посыпки улиц использовали более двух тысяч тонн противогололедных материалов. На федеральных трассах работает 16 единиц техники, рассыпано 550 тонн противогололедных материалов.

В Курске на уборку снега с дорог и обработку песко-соляной смесью основных магистралей выехало 57 единиц техники. Работы продолжаются, чистятся также тротуары и пешеходные переходы. Управляющие компании убирают снег во дворах домов, в первую очередь очищаются пешеходные дорожки.

Сотрудники госжилинспекции уже сегодня во время внеплановых проверок при необходимости указывают УК на обязательность незамедлительных мер по очистке тротуаров и дорог от снега. По вопросам уборки снега во дворах следует обратиться в свою УК, при ее бездействии – по телефону жилинспекции: 74-70-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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