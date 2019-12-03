В Курске стартует чемпионата России по волейболу
5 декабря в Курске стартует 3-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А»
Игры пройдут с 5 по 8 декабря в спортивном комплексе Юго-Западного государственного университета.
В домашнем туре курянкам из клуба «ЮЗГУ-АТОМ» потребуются максимальная собранность, упорство и воля к победе, а также горячая поддержка болельщиков.
На волейбольном паркете будут играть лидеры чемпионата сезона 2019-2020 гг.: нижегородская«Спарта» занимает первую строчку в турнирной таблице, череповецкая «Северянка» –третью, а «Тулица» из Тулы – четвертую.
Комитет по физической культуре и спорту Курской области, Юго-Западный государственный университет и Курская федерация волейбола приглашают курян и гостей города поддержать нашу команду.
Расписание соревнований:
5 декабря
16:00 - Тулица (Тульская обл.) - Северянка (Череповец)
18:30 - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.) - Спарта (Нижний Новгород)
6 декабря
16:00 - Спарта (Нижний Новгород) - Тулица (Тульская обл.)
18:30 - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.) - Северянка (Череповец)
7 декабря
16:00 - Северянка (Череповец) - Тулица (Тульская обл.)
18:30 - Спарта (Нижний Новгород) - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.)
8 декабря
15:30 - Тулица (Тульская обл.) - Спарта (Нижний Новгород)
18:00 - Северянка (Череповец) - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.)
Вход для зрителей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU