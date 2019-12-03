В Курске стартует чемпионата России по волейболу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-03T13:30:29+03:00

Игры пройдут с 5 по 8 декабря

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5 декабря в Курске стартует 3-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А»

Игры пройдут с 5 по 8 декабря в спортивном комплексе Юго-Западного государственного университета.

В домашнем туре курянкам из клуба «ЮЗГУ-АТОМ» потребуются максимальная собранность, упорство и воля к победе, а также горячая поддержка болельщиков.

На волейбольном паркете будут играть лидеры чемпионата сезона 2019-2020 гг.: нижегородская«Спарта» занимает первую строчку в турнирной таблице, череповецкая «Северянка» –третью, а «Тулица» из Тулы – четвертую.

Комитет по физической культуре и спорту Курской области, Юго-Западный государственный университет и Курская федерация волейбола приглашают курян и гостей города поддержать нашу команду.

Расписание соревнований:

5 декабря

16:00 - Тулица (Тульская обл.) - Северянка (Череповец)

18:30 - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.) - Спарта (Нижний Новгород)

6 декабря

16:00 - Спарта (Нижний Новгород) - Тулица (Тульская обл.)

18:30 - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.) - Северянка (Череповец)

7 декабря

16:00 - Северянка (Череповец) - Тулица (Тульская обл.)

18:30 - Спарта (Нижний Новгород) - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.)

8 декабря

15:30 - Тулица (Тульская обл.) - Спарта (Нижний Новгород)

18:00 - Северянка (Череповец) - ЮЗГУ-АТОМ (Курская обл.)

Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU