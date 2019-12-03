В Курске "Нива" сбила школьника
ДТП произошло на Северо-Западе
В Курске ежедневно происходят аварииФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 2 декабря примерно в 16 часов 15 минут на Майском бульваре в районе дома 38.
- 50-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» ехал со стороны улицы Косухина в направлении проспекта Вячеслава Клыкова Курска. Здесь он сбил 10-летнего школьника, - рассказали в ГИБДД региона.
Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения, уточнили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU