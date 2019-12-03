Курянин в урочище спилил 11 елей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-03T12:40:38+03:00

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Курчатовским полицейским поступило сообщение о незаконной рубке лесных насаждений в урочище «Пенская роща». Неизвестный срубил 11 елей. Сотрудники полиции нашли свидетелей, которые видели около места происшествия подозрительный транспорт.

Личность предполагаемого подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался 58-летний житель Курчатовского района. В полиции небезосновательно предполагают, что елки курянин хотел продать. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении данного факта проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU