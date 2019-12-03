На Курск обрушился снегопад
Как и обещали синоптики, ночью на Курск обрушился сильный снегопад. Чтобы к утру убрать снег с проезжей части и обработать песко-соляной смесью основные магистрали областного центра на дороги вышло 57 единиц техники, в том числе них 36 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков.
Первый настоящий снег в городе этой зимойФото: Светлана ВОЛКОВА
Снегопад продолжается, работы по очистке улиц от снега идут до сих пор, чистятся также тротуары и пешеходные переходы. В резерве пребывает еще 23 единицы снегоуборочной техники, которая в любой момент готова выехать на дороги города Курска.
Городскую технику ждет проверкаФото: Светлана ВОЛКОВА
Серьезных ДТП в Курске не зарегистрировано, больших пробок не наблюдалось, работа общественного транспорта не нарушена.
...а обувь горожан - тест на прочностьФото: Светлана ВОЛКОВА
Первый снег в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU