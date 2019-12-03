2019-12-03T11:57:15+03:00
Общество

На Курск обрушился снегопад

Дорогу убирают 57 единиц техники [фото, видео]
Яна ШЕЛЕСТ
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Снегопад продолжается, работы по очистке улиц от снега идут до сих порСнегопад продолжается, работы по очистке улиц от снега идут до сих пор
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Как и обещали синоптики, ночью на Курск обрушился сильный снегопад. Чтобы к утру убрать снег с проезжей части и обработать песко-соляной смесью основные магистрали областного центра на дороги вышло 57 единиц техники, в том числе них 36 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков.

Первый настоящий снег в городе этой зимой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый настоящий снег в городе этой зимойФото: Светлана ВОЛКОВА

Снегопад продолжается, работы по очистке улиц от снега идут до сих пор, чистятся также тротуары и пешеходные переходы. В резерве пребывает еще 23 единицы снегоуборочной техники, которая в любой момент готова выехать на дороги города Курска.

Городскую технику ждет проверка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городскую технику ждет проверкаФото: Светлана ВОЛКОВА

Серьезных ДТП в Курске не зарегистрировано, больших пробок не наблюдалось, работа общественного транспорта не нарушена.

...а обувь горожан - тест на прочность Фото: Светлана ВОЛКОВА

...а обувь горожан - тест на прочностьФото: Светлана ВОЛКОВА

Первый снег в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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