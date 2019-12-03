2019-12-03T09:55:26+03:00
Общество

В Курске затопило детский сад

Проблему возьмут на особый контроль
Яна ШЕЛЕСТ
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Детский сад посетил Владимир ГребенкинДетский сад посетил Владимир ГребенкинФото: материалы пресс-служб
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Детский сад № 6 – единственный в Курске, расположенный в многоквартирном доме на первом этаже. В середине октября из квартиры, расположенной этажом выше, в детском саду залило водой часть холла, санузла и кладовой. Управляющая компания отчиталась, что проблема устранена, но до сих пор рабочие не могут приступить к ремонту поврежденных стен из-за того, что они полностью не просохли, и сохраняется вероятность дополнительной течи.

В управляющей компании пояснили, что причиной сырости могут быть дефекты герметизации швов в ванной комнате в квартире на втором этаже. Собственнику жилого помещения порекомендовали провести обработать швы силиконом.

— Вопрос нужно решать в кратчайшие сроки, поскольку это дошкольное учреждение, и речь идет о здоровье и безопасности детей! – сказал Владимир Гребенкин, посетивший учреждение.

Он поручил председателю комитета образования города Курска Сергею Белкину взять решение проблемы на особый контроль, а управляющей компании, в свою очередь, необходимо проверить квартиру на втором этаже на предмет протечки межэтажного перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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