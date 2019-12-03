В Курске затопило детский сад
Детский сад № 6 – единственный в Курске, расположенный в многоквартирном доме на первом этаже. В середине октября из квартиры, расположенной этажом выше, в детском саду залило водой часть холла, санузла и кладовой. Управляющая компания отчиталась, что проблема устранена, но до сих пор рабочие не могут приступить к ремонту поврежденных стен из-за того, что они полностью не просохли, и сохраняется вероятность дополнительной течи.
В управляющей компании пояснили, что причиной сырости могут быть дефекты герметизации швов в ванной комнате в квартире на втором этаже. Собственнику жилого помещения порекомендовали провести обработать швы силиконом.
— Вопрос нужно решать в кратчайшие сроки, поскольку это дошкольное учреждение, и речь идет о здоровье и безопасности детей! – сказал Владимир Гребенкин, посетивший учреждение.
Он поручил председателю комитета образования города Курска Сергею Белкину взять решение проблемы на особый контроль, а управляющей компании, в свою очередь, необходимо проверить квартиру на втором этаже на предмет протечки межэтажного перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU