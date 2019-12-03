В Курске выступит Ярослав Сумишевский
Ярослава Сумишевского часто называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». И все это неспроста, ведь Ярослав обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием.
Ярослав — основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор» (по версии премии Рунета-2016), участник шоу Первого Канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную паутину своим талантом.
Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна. Этот молодой исполнитель собирает полные залы по всей стране. А секрет — в его притягательности, душевности и большом профессионализме.
Вместе со своей группой «Махор-Бэнд» он посетил с концертами уже более 120 городов. Неизменно все концерты проходят в очень уютной и тёплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.
Концерт состоится 14 декабря в 19:00 в Филармонии-2 (КЗ "Свиридовский").
ИСТОЧНИК KP.RU