2019-12-03T09:09:39+03:00
Звезды

В Курске выступит Ярослав Сумишевский

Концерт состоится 14 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
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Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникамПевец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникамФото: предоставлено организаторами
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Ярослава Сумишевского часто называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». И все это неспроста, ведь Ярослав обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием.

Ярослав — основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор» (по версии премии Рунета-2016), участник шоу Первого Канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную паутину своим талантом.

Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна. Этот молодой исполнитель собирает полные залы по всей стране. А секрет — в его притягательности, душевности и большом профессионализме.

Вместе со своей группой «Махор-Бэнд» он посетил с концертами уже более 120 городов. Неизменно все концерты проходят в очень уютной и тёплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.

Концерт состоится 14 декабря в 19:00 в Филармонии-2 (КЗ "Свиридовский").

ИСТОЧНИК KP.RU

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