2019-12-03T09:05:22+03:00
Звезды

В Курске пройдет православный фестиваль искусств

Солисты и творческие коллективы исполнят музыкальные произведения композиторов русской классической школы
Ольга ДАНИЛОВА
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Фестиваль пройдет 4 декабряФестиваль пройдет 4 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
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4 декабря в ДШИ № 2 им. И.П. Гринева Курска (ул. Станционная, 12) состоится VII городской православный фестиваль искусств «Знаменский».

- В творческом мероприятии примут участие около 200 обучающихся детских школ искусств Курска, воспитанников воскресных школ и духовных учебных заведений в возрасте от 7 до 25 лет включительно, - рассказали в мэрии.

Концертные выступления пройдут в номинациях: инструментальное, вокальное и хоровое исполнительство. Солисты и творческие коллективы исполнят музыкальные произведения композиторов русской классической школы, в том числе и духовной тематики, обработки народной музыки.

Учредители и организаторы фестиваля – Курская епархия, управление культуры Курска.

Начало мероприятия в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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