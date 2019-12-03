В Курске пройдет православный фестиваль искусств
4 декабря в ДШИ № 2 им. И.П. Гринева Курска (ул. Станционная, 12) состоится VII городской православный фестиваль искусств «Знаменский».
- В творческом мероприятии примут участие около 200 обучающихся детских школ искусств Курска, воспитанников воскресных школ и духовных учебных заведений в возрасте от 7 до 25 лет включительно, - рассказали в мэрии.
Концертные выступления пройдут в номинациях: инструментальное, вокальное и хоровое исполнительство. Солисты и творческие коллективы исполнят музыкальные произведения композиторов русской классической школы, в том числе и духовной тематики, обработки народной музыки.
Учредители и организаторы фестиваля – Курская епархия, управление культуры Курска.
Начало мероприятия в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU