Под Курском обнаружили сорок боеприпасов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-02T17:27:50+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Гранаты и мины пролежали в земле со времен войны

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2 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в селе Ольховатка Поныровского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 14 минометных мин калибром 50 мм и 26 РПГ. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU