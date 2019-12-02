2019-12-02T17:09:09+03:00
Происшествия

Разыскивают водителя, который под Курском сбил женщину

Автомобиль наехал на пешехода прямо на тротуаре
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в ЖелезногорскеАвария произошла в ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла в 29 ноября примерно в 18 часов 58 минут на улице Ленина, рядом с домом 59 Железногорска.

- Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле по предварительным данным сбил 46-летнюю женщину-пешехода, которая шла по тротуару в сторону дома № 61 по улице Ленина, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП женщина с ранениями различной степени тяжести обратилась в городскую больницу № 2 Железногорска Курской области. Водитель с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону ОГИБДД МО МВД России Железногорский: 8(47148)2-57-09, 2-64-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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