СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-02T16:57:03+03:00

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На Красную площадь Курска привезли новогоднюю елку. Пушистую красавицу доставили из Золотухино. Высота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десять. Елочку вот-вот начнут устанавливать.

Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, Курск начали украшать к Новому году еще в середине ноября. Первой преобразилась Красная площадь. На молодых елях, растущих у Дома Советов, появились разноцветные шары. На улице Ленина повесили новогодние гирлянды.

На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов. Торговые центры, а также муниципальные учреждения также преобразились. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте.

На Красную площадь Курска привезли елку.

ИСТОЧНИК KP.RU