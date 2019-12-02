2019-12-02T16:57:03+03:00
Общество

На Красную площадь Курска привезли новогоднюю елку

Пушистую красавицу доставили из Золотухино
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Высота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десятьВысота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десять
Изменить размер текста:

На Красную площадь Курска привезли новогоднюю елку. Пушистую красавицу доставили из Золотухино. Высота дерева - 17 метров, размах нижних ветвей – десять. Елочку вот-вот начнут устанавливать.

Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, Курск начали украшать к Новому году еще в середине ноября. Первой преобразилась Красная площадь. На молодых елях, растущих у Дома Советов, появились разноцветные шары. На улице Ленина повесили новогодние гирлянды.

На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов. Торговые центры, а также муниципальные учреждения также преобразились. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте.

На Красную площадь Курска привезли елку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском обнаружили сорок боеприпасов
Разыскивают водителя, который под Курском сбил женщину
В Курской области зарегистрировано 187 случаев пневмонии
Курян приглашают пройти тестирование на ВИЧ
В Курской области "накрыли" цех по производству фальшивого алкоголя
В Курске ночью ожидается сильный снегопад
Курские рапиристы выиграли две медали
В Курске Год театра завершили постановкой о Дон Жуане
В Курске открылся Западный отдел полиции
Курская пенсионерка перечислила мошенникам 280 тысяч рублей
В Курской области модернизируют кинотеатры
Курские мамы определят содержимое "Подарка новорожденному"
Сыну скульптора Клыкова предложили участие в проекте "Курск2032"
Рядом с курским «Экотексом» установили пробоотборник
Под Курском водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин
В Курске открылась горячая линия по проблемам школ и детских садов
В Курске горела квартира
В Курске ночью загорелась квартира
В Курске предложили убрать трамвай от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади
В Курске на пересечении улиц Советской и Дзержинского может рухнуть башенный кран
Спасатели предупреждают курян о гололедице