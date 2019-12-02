В Курской области зарегистрировано 187 случаев пневмонии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-02T16:36:51+03:00

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа Фото: Из архива "КП"

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С 25 ноября по 1 декабря в Курской области зарегистрировано 6011 случаев ОРВИ, из них 81% заболевших - дети. Данный показатель ниже эпидемического порога на 30,1%.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 187 случаев пневмонии. В 96,8% течение заболевания соответствует средней степени тяжести, чаще болеют дети 3-14 лет (33,5%). Эпидемии внебольничных пневмоний нет. Грипп не регистрируется.

В регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослых в объеме 70 тысяч доз. Вакцину распределили между медицинскими организациями области. Уже привили свыше 416 тыс. человек (38,6% от численности населения).

В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости респираторными инфекциями, как правило, приходится на январь-февраль календарного года. При первых симптомах следует обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU