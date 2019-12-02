Курян приглашают пройти тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-02T16:20:45+03:00

Уровень распространенности инфекции Курской области в пять раз ниже общероссийского показателя

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Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, стартовала во всех городах страны. В течение недели каждый россиянин может пройти тестирование на ВИЧ и узнать свой статус.

Жители Курской области пройти исследование, в том числе и анонимное, а также получить консультации по вопросам профилактики ВИЧ могут в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Курском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (Курск, ул.Садовая, 40).

Главными задачами акции #СТОПВИЧСПИД является не только ранняя диагностика ВИЧ, но и повышение уровня информированности населения о путях передачи ВИЧ, факторах риска и мерах защиты от заражения.

В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 37,9 млн человек, живущих с ВИЧ. Современная медицина позволяет этим людям вести нормальный образ жизни: работать, иметь семью и здоровых детей.

В Курской области действует государственная стратегия программы ВИЧ-СПИД на 2016-2020 годы; цель – в два раза сократить количество случаев ВИЧ. Сейчас уровень распространенности инфекции Курской области в пять раз ниже общероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU