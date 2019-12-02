В Курской области "накрыли" цех по производству фальшивого алкоголя

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-02T15:35:36+03:00

На автоматической линии здесь выпускали 10 тысяч бутылок в час

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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Курской области "накрыли" цеха по производству фальсифицированного алкоголя.

Выяснилось, что нелегальное производство и складские помещения находились в промышленных зонах Курска и области. Полицейские обнаружили автоматическую линию мощностью 10 000 бутылок в час, более 240 тысяч бутылок с алкоголем, свыше 77 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 175 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки, комплектующие материалы, а также большегруз с полуприцепом, в котором была готовая к реализации алкогольная продукция.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171. УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU