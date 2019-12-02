В Курске ночью ожидается сильный снегопад
По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки, особенно в ночные часы, на территории региона ожидается сильный снег. Ночью столбик термометра опустится до семи градусов мороза. Днем - от нуля до пяти градусов мороза. На дорогах местами гололедица, местами гололед. Наиболее сильные осадки прогнозируются в южных районах.
ГУ МЧС по Курской области напоминает все автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим. При выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае внештатных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».
ИСТОЧНИК KP.RU