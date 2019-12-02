Курские рапиристы выиграли две медали
всероссийские соревнования проходили в Подмосковье
За награды боролись более семидесяти соперниковФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
В Подмосковье, в Новогорске, завершились Всероссийские соревнования рапиристов.
Двум представителям курской школы фехтования – Дмитрию Жеребченко и Владиславу Мыльникову - удалось подняться на пьедестал почета. Дмитрий Жеребченко выиграл «серебро», а Владислав Мыльников – «бронзу».
За награды боролись более семидесяти соперников, в том числе лидеры сборной команды страны.
ИСТОЧНИК KP.RU