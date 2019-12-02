Курские рапиристы выиграли две медали

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-02T14:02:48+03:00

За награды боролись более семидесяти соперников Фото: предоставлено пресс-службой

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В Подмосковье, в Новогорске, завершились Всероссийские соревнования рапиристов.

Двум представителям курской школы фехтования – Дмитрию Жеребченко и Владиславу Мыльникову - удалось подняться на пьедестал почета. Дмитрий Жеребченко выиграл «серебро», а Владислав Мыльников – «бронзу».

За награды боролись более семидесяти соперников, в том числе лидеры сборной команды страны.

ИСТОЧНИК KP.RU