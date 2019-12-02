В Курске Год театра завершили постановкой о Дон Жуане
1 декабря на сцене Курского государственного драматического театра имени А.С.Пушкина торжественно закрыли Год театра.
Участие в мероприятии приняла труппа Центрального академического театра Российской армии (Москва).
В постановке занято всего несколько актеровФото: Светлана ВОЛКОВА
В рамках театрального фестиваля «Авансцена» прошла арт-встреча с главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.
А затем зрителям показали спектакль «Завещание целомудренного бабника» Центрального академического театра Российской армии.
Сюжет постановки таков: Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. История имеет удивительную развязку и дает возможность взглянуть на образ Дон Жуана с нового ракурса.
Спектакль в оригинале играют на малой сцене, но в Курске перенесли на большуюФото: Светлана ВОЛКОВА
Это лирическая комедия о стареющем Дон Жуане, который исповедуется молодому монаху и признается, что в его жизни было сотни женщин, каждую из которых он безумно любил, но ни одной на самом деле не обладал.
Пьеса современного драматурга Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника» – смелое продолжение, своеобразный отклик на произведения великих отечественных и зарубежных классиков о самом скандальном покорителе женских сердец – легендарном Дон Жуане, непревзойденном любимце и в то же время яростном ненавистнике женщин.
Исповедь Дона Жуана навсегда меняет жизнь священника. Ошеломленный монах решает покинуть монастырь, чтобы вернуться к светской жизни. «Интригующая хитросплетенная комедия о последнем этапе жизни отменного негодяя и распутника, разбивающего сердца и разрушающего семьи», - так охарактеризовал постановку режиссер спектакля Андрей Бадулин.
ИСТОЧНИК KP.RU