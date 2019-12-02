2019-12-02T13:47:38+03:00
Звезды

В Курске Год театра завершили постановкой о Дон Жуане

На сцене драмтеатра показали спектакль театра Российской Армии "завещание целомудренного бабника"
Ольга ДАНИЛОВА
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Спектакль рассказывает о последнем этапе жизни знаменитого ловеласаСпектакль рассказывает о последнем этапе жизни знаменитого ловеласаФото: Светлана ВОЛКОВА
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1 декабря на сцене Курского государственного драматического театра имени А.С.Пушкина торжественно закрыли Год театра.

Участие в мероприятии приняла труппа Центрального академического театра Российской армии (Москва).

В постановке занято всего несколько актеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В постановке занято всего несколько актеровФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках театрального фестиваля «Авансцена» прошла арт-встреча с главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.

А затем зрителям показали спектакль «Завещание целомудренного бабника» Центрального академического театра Российской армии.

Сюжет постановки таков: Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. История имеет удивительную развязку и дает возможность взглянуть на образ Дон Жуана с нового ракурса.

Спектакль в оригинале играют на малой сцене, но в Курске перенесли на большую Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль в оригинале играют на малой сцене, но в Курске перенесли на большуюФото: Светлана ВОЛКОВА

Это лирическая комедия о стареющем Дон Жуане, который исповедуется молодому монаху и признается, что в его жизни было сотни женщин, каждую из которых он безумно любил, но ни одной на самом деле не обладал.

Пьеса современного драматурга Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника» – смелое продолжение, своеобразный отклик на произведения великих отечественных и зарубежных классиков о самом скандальном покорителе женских сердец – легендарном Дон Жуане, непревзойденном любимце и в то же время яростном ненавистнике женщин.

Исповедь Дона Жуана навсегда меняет жизнь священника. Ошеломленный монах решает покинуть монастырь, чтобы вернуться к светской жизни. «Интригующая хитросплетенная комедия о последнем этапе жизни отменного негодяя и распутника, разбивающего сердца и разрушающего семьи», - так охарактеризовал постановку режиссер спектакля Андрей Бадулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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