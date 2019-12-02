СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-02T13:42:40+03:00

В Западном отделе будут работать 75 сотрудников Фото: УМВД России по Курской области.

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Сегодня, 2 декабря в Курске открылся западный отдел полиции. Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек. На территории работают семь школ, три медицинских учреждения, оздоровительные лагеря, промышленные предприятия и более 15 крупных объектов торговли.

До этого четыре года в этом же здании работал пункт полиции в составе Сеймского отдела. Статус полноценного отдела полиции позволит более эффективно контролировать криминогенную обстановку в округе и оперативно реагировать на совершаемые преступления.

В Западном отделе будут работать 75 сотрудников полиции. Это подразделения уголовного розыска, служба участковых уполномоченных полиции и ПДН, Дежурная часть и другие. Для личного состава созданы все условия, позволяющие эффективно выполнять служебные задачи. В помещениях отдела сделали ремонт.

На территории отдела функционируют три опорных участковых пункта, куда граждане смогут прийти за помощью или для написания заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU