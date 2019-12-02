2019-12-02T13:42:40+03:00
Общество

В Курске открылся Западный отдел полиции

Он расположился в Сеймском округе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В Западном отделе будут работать 75 сотрудниковВ Западном отделе будут работать 75 сотрудниковФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 декабря в Курске открылся западный отдел полиции. Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек. На территории работают семь школ, три медицинских учреждения, оздоровительные лагеря, промышленные предприятия и более 15 крупных объектов торговли.

До этого четыре года в этом же здании работал пункт полиции в составе Сеймского отдела. Статус полноценного отдела полиции позволит более эффективно контролировать криминогенную обстановку в округе и оперативно реагировать на совершаемые преступления.

В Западном отделе будут работать 75 сотрудников полиции. Это подразделения уголовного розыска, служба участковых уполномоченных полиции и ПДН, Дежурная часть и другие. Для личного состава созданы все условия, позволяющие эффективно выполнять служебные задачи. В помещениях отдела сделали ремонт.

На территории отдела функционируют три опорных участковых пункта, куда граждане смогут прийти за помощью или для написания заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области "накрыли" цех по производству фальшивого алкоголя
В Курске ночью ожидается сильный снегопад
Курские рапиристы выиграли две медали
В Курске Год театра завершили постановкой о Дон Жуане
Курская пенсионерка перечислила мошенникам 280 тысяч рублей
В Курской области модернизируют кинотеатры
Курские мамы определят содержимое "Подарка новорожденному"
Сыну скульптора Клыкова предложили участие в проекте "Курск2032"
Рядом с курским «Экотексом» установили пробоотборник
Под Курском водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин
В Курске открылась горячая линия по проблемам школ и детских садов
В Курске горела квартира
В Курске ночью загорелась квартира
В Курске предложили убрать трамвай от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади
В Курске на пересечении улиц Советской и Дзержинского может рухнуть башенный кран
Спасатели предупреждают курян о гололедице