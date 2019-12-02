2019-12-02T12:48:30+03:00
Звезды

В Курской области модернизируют кинотеатры

Сейчас переоборудуют три кинозала
Яна ШЕЛЕСТ
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В 2015- 2019 годы было модернизировано 16 кинозаловВ 2015- 2019 годы было модернизировано 16 кинозаловФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей в Курской области в 2015-2019 годы было модернизировано 16 кинозалов. Это лучший результат в ЦФО. Сейчас полным ходом идет переоборудование трех кинозалов: «Ассоль» и «Спутник» в Курске и «Твое кино» в Щиграх. Их открытие планируется в декабре 2019 года.

Курская область по-прежнему занимает первое место в стране по числу киноустановок – 232, а в этом году в муниципальной киносети ожидается рекордное число зрителей – около 800 тысяч человек.

В тоже время повышают квалификацию и сами руководители цифровых кинотеатров. Программа профессиональной переподготовки специалистов управления в сфере кинопоказа началась в регионе год назад. Курсы рассчитаны на полтора года. Уже в феврале 2020 года слушатели курсов получат дипломы государственного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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