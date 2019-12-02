2019-12-02T12:31:21+03:00
Общество

Сыну скульптора Клыкова предложили участие в проекте "Курск2032"

В областном центре предлагают установить памятник к тысячелетию города
Ольга ДАНИЛОВА
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Андрей КлыковАндрей КлыковФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился со скульптором Андреем Клыковым, старшим сыном Народного художника РФ Вячеслава Клыкова. Обсудили возможность установки в регионе новых памятников и скульптурных композиций.

Андрей Клыков отметил, что знает, как куряне дорожат наследием его отца. Во многих работах Вячеслава Михайловича скульптор принимал активное участие и до сих пор продолжает традиции династии Клыковых. В Курске его авторству принадлежит памятник Вячеславу Клыкову, установленный в Юго-Западном районе города.

– Возможно имеет смысл обсудить в будущем установку памятника к тысячелетию Курска. Конечно, это вопрос не сегодняшнего дня. У нас есть достаточно времени, чтобы определиться, в том числе с привлечением общественности, нужен ли такой памятник или скульптурная композиция городу, - сказал губернатор.

Обсуждалась возможность установки и других памятников в Курской области. Над некоторыми из них начинал работать еще Вячеслав Клыков. Более предметно разговор будет вестись после рассмотрения эскизов скульптур и посещения мастерской Андрея Клыкова на Большой Ордынке в Москве, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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