2019-12-02T09:35:46+03:00
Общество

В Курске открылась горячая линия по проблемам школ и детских садов

Ее запустили на базе Комитета образования и науки
Яна ШЕЛЕСТ
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Горячую линию запустили на базе Комитета образования и науки Курской областиГорячую линию запустили на базе Комитета образования и науки Курской областиФото: Из архива "КП"
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На своей страничке в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о создании горячей линии по проблемам в образовательных учреждениях. Глава региона рассказал, что ему поступает много жалоб по поводу незаконных поборов в садах и школах, конфликтах с работниками и плохом оснащении классов.

Горячую линию запустили на базе Комитета образования и науки Курской области: 70-05-86. Жители Курска могут звонить в городской комитет: 58-54-76. Звонки принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00.

— Если возникнут трудности со связью - пишите в комментарии. Будем постепенно отлаживать механизм работы, - сообщил Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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