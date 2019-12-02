В Курске горела квартира

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-02T09:20:56+03:00

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В 20:30 1 декабря в МЧС сообщили о пожаре в квартире по адресу: Курск, улица Менделеева.

По данным МЧС пожарные прибыли в 20:34, потушить огонь удалось через четыре минуты.

В результате пожара в однокомнатной квартире сгорел диван, рассказали в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU