В Курске ночью загорелась квартира

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-02T09:20:55+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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1 декабря в 20:30 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Менделеева в Курске. На место ЧП выехали пожарные 12 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 20:36, ликвидировали - в 20:38. В результате пожара в однокомнатной квартире сгорел диван.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU