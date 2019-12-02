В Курске ночью загорелась квартира
Пожар произошел на улице Менделеева
При пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 декабря в 20:30 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Менделеева в Курске. На место ЧП выехали пожарные 12 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 20:36, ликвидировали - в 20:38. В результате пожара в однокомнатной квартире сгорел диван.
К ликвидации пожара привлекались 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU