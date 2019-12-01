В Курске предложили убрать трамвай от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади
Член общественного совета Николай Лопатин предложил убрать трамвай на отрезке от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади. Радикальная инициатива прозвучала во время обсуждения пассажирских перевозок во время заседания совета.
- С трамваями в Курске складывается сложная ситуация. Средний возраст подвижного состава - 29 лет, на ремонт одного километра пути требуется порядка 15 миллионов рублей. Но с таким решением, как ликвидация того или иного трамвайного маршрута, торопиться нельзя. Тут надо тщательно продумать альтернативу, организовать перевозки муниципальными автобусами большой вместимости, обсудить с курянами перспективы принятия такого решения, - ответил на это глава города Виктор Карамышев.
Кроме того, во время заседания Общественного совета обсудили итоги проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году Курску удалось привлечь 1220 млн рублей из федерального бюджета и 240 млн субсидий из областного, доля софинансирования из городской казны составила 9 млн рублей. За эти средства в городе отремонтировали 33 улицы, общей протяженностью более 52 километров. В следующем году в рамках нацпроекта планируется привлечь 720 млн рублей из федерального бюджета и 157 млн рублей из областного. Это позволит отремонтировать 45 улиц общей протяженностью 48 км.
ИСТОЧНИК KP.RU