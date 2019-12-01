В Курске предложили убрать трамвай от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-01T12:47:16+03:00

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Член общественного совета Николай Лопатин предложил убрать трамвай на отрезке от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади. Радикальная инициатива прозвучала во время обсуждения пассажирских перевозок во время заседания совета.

- С трамваями в Курске складывается сложная ситуация. Средний возраст подвижного состава - 29 лет, на ремонт одного километра пути требуется порядка 15 миллионов рублей. Но с таким решением, как ликвидация того или иного трамвайного маршрута, торопиться нельзя. Тут надо тщательно продумать альтернативу, организовать перевозки муниципальными автобусами большой вместимости, обсудить с курянами перспективы принятия такого решения, - ответил на это глава города Виктор Карамышев.

Кроме того, во время заседания Общественного совета обсудили итоги проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году Курску удалось привлечь 1220 млн рублей из федерального бюджета и 240 млн субсидий из областного, доля софинансирования из городской казны составила 9 млн рублей. За эти средства в городе отремонтировали 33 улицы, общей протяженностью более 52 километров. В следующем году в рамках нацпроекта планируется привлечь 720 млн рублей из федерального бюджета и 157 млн рублей из областного. Это позволит отремонтировать 45 улиц общей протяженностью 48 км.

ИСТОЧНИК KP.RU