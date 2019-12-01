В Курске на пересечении улиц Советской и Дзержинского может рухнуть башенный кран

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-01T12:34:24+03:00

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Заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло 29 ноября в городском управлении по делам ГО и ЧС. Чиновники, представители Ростехнадзора, УГИБДД, госинспекции стройнадзора и ГУ МЧС по Курской области обсудили вероятность обрушения башенного кранного. Уже несколько лет он стоит на пересечении улиц Советской и Дзержинского на месте незаконного строительства.

Замначальника управления по делам ГО и ЧС Курска Виталий Лазарев рассказал, что кран долго не эксплуатировался, электрооборудование разукомплектовано, а собственник не контролирует его состояние. В свою очередь представитель застройщика - ООО «Росстройинвест-Омега» - утверждает, что кран в хорошем состоянии. Правда, документов, подтверждающих безопасность оборудования, предоставить не смог. Кроме того, по данным компании застройщика, для демонтажа крана нужно заказать новые комплектующие и восстановить работоспособность механизмов. По предварительным подсчетам на это потребуется более полутора миллионов рублей.

Не сошлись стороны и в сроках разборки крана: компания согласилась сделать это в течение полугода, власти же требуют ускорить процесс. В итоге застройщику рекомендовали решить проблему за две недели, а до этого времени обеспечить безопасность горожан. Ростехнодзор в ближайшее время привлечет экспертов, чтобы оценить техническое состояние крана. Если его признают опасным, демонтаж придется проводить в срочном режиме.

Также комиссия рекомендовала судебным приставам проконтролировать исполнение решения Арбитражного суда Курской области в отношении ООО "Росстройинвест-Омега» о сносе недостроенной многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU