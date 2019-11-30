Реконструировать здание под краеведческий музей в Курске планируют до 2023 года

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-30T17:50:40+03:00

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Начальный этап реновации так называемого курского детинца - высвобождение территории, занимаемой Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ).

Недавно КЭАЗ передал здание бывшей классической мужской гимназии в безвозмездное пользование областному краеведческому музею – это позволит в ближайшее время объявить конкурс на определение проектной организации. Сейчас профильные структуры и музей завершают формирование технического задания, рассказали в обладминистрации.

- Мы планируем, что проект будет готов к 1 августа 2020 года. Предварительно с Министерством культуры достигнута договоренность о софинансировании. Если все пойдет по плану – а мы все для этого сделаем – сами работы начнутся в конце 2020 года, чтобы музей начал функционировать в 2023 году, – сообщил замгубернатора Алексей Смирнов.

По предварительным оценкам, для реконструкции объекта потребуется около 1,5 млрд рублей.

Как рассказала директор музея Ирина Лоташова, в новом здании будет располагаться основная дополненная экспозиция. Сейчас посетителям демонстрируется лишь 20 процентов экспонатов из фондов.

Параллельно будет идти и проектирование диорамы Курской битвы. Сотрудничать планируют с организацией, которая с помощью президентского гранта создала трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» в Санкт-Петербурге. С заявкой на софинансирование строительства диорамы Курская область также будет обращаться в Минкультуры.

Также сейчас оформляются документы на передачу в собственность Курской епархии РПЦ Братского корпуса Знаменского монастыря. Ранее с КЭАЗ был заключен договор безвозмездной передачи объекта культурного наследия регионального значения в государственную собственность Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU