В курском парке КЗТЗ завершились работы
В Курске завершились работы по благоустройству парка КЗТЗ. Работы здесь велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость всех выполненных работ более 22 млн рублей.
В парке уложили новое плиточное покрытие, оформили зеленую зону. Установили площадку для выгула собак и построили скейт-парк. В парке также появятся детская площадка и теннисный корт.
— Парк стал гораздо удобнее, есть большая пешеходная зона. Единственное, нужно подкорректировать два бордюрных спуска, - отметила советник губернатора Анна Гладилина.
До конца года в Курске благоустроят Ермошкино озеро, парки Солянка и Героев Гражданской войны, а также сквер Гулливер.
ИСТОЧНИК KP.RU