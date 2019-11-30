В курском парке КЗТЗ завершились работы

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-30T17:47:59+03:00

Парк стал гораздо удобнее, есть большая пешеходная зона

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В Курске завершились работы по благоустройству парка КЗТЗ. Работы здесь велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость всех выполненных работ более 22 млн рублей.

В парке уложили новое плиточное покрытие, оформили зеленую зону. Установили площадку для выгула собак и построили скейт-парк. В парке также появятся детская площадка и теннисный корт.

— Парк стал гораздо удобнее, есть большая пешеходная зона. Единственное, нужно подкорректировать два бордюрных спуска, - отметила советник губернатора Анна Гладилина.

До конца года в Курске благоустроят Ермошкино озеро, парки Солянка и Героев Гражданской войны, а также сквер Гулливер.

ИСТОЧНИК KP.RU