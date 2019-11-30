2019-11-30T12:05:37+03:00
Происшествия

Под Курском в многоквартирном доме сгорела комната

Пожар произошел в деревне Щетинка
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 30 человек, 11 единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 30 человек, 11 единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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29 ноября в 22:26 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Щетинка, Курского района. На место происшествия выехали пожарные 5, 16, 4 ПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытию в 22:29 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализовали в 22:34, ликвидировали - в 22:36. В результате пожара в жилом одноэтажном кирпичном многоквартирном доме выгорела комната, огонь повредил потолочное перекрытие.

В ликвидации пожара принимали участие 30 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек, пять единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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