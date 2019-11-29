В Курске проходят транспортные рейды

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-29T17:46:42+03:00

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Представители департамента пассажирского транспорта города Курска совместно со специалистами территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО и инспекторами ОГИБДД УМВД России по городу Курску провели очередной выездной рейд. Особое внимание уделили соблюдению графиков движения автобусов по маршрутам, путевой и водительской документации.

Как сообщил директор департамента пассажирского транспорта города Курска Григорий Богачев, проверено 17 транспортных средств, составлено два протокола – за отсутствие расписания движения по маршруту и диагностической карты.

– Ространснадзор и ГИБДД оперативно реагируют на нашу просьбу провести рейд, совместная работа приносит положительные результаты, - отметил Григорий Николаевич.

– По сравнению с прошлой проверкой прогресс налицо – выявлено меньше нарушений, водители рассказали, что руководство провело с ними беседу о важности соблюдения расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU