2019-11-29T17:46:42+03:00
Общество

В Курске проходят транспортные рейды

Особое внимание уделяется соблюдению графиков движения автобусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Проверили 17 транспортных средств, составили два протоколаПроверили 17 транспортных средств, составили два протокола
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Представители департамента пассажирского транспорта города Курска совместно со специалистами территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО и инспекторами ОГИБДД УМВД России по городу Курску провели очередной выездной рейд. Особое внимание уделили соблюдению графиков движения автобусов по маршрутам, путевой и водительской документации.

Как сообщил директор департамента пассажирского транспорта города Курска Григорий Богачев, проверено 17 транспортных средств, составлено два протокола – за отсутствие расписания движения по маршруту и диагностической карты.

Ространснадзор и ГИБДД оперативно реагируют на нашу просьбу провести рейд, совместная работа приносит положительные результаты, - отметил Григорий Николаевич.

– По сравнению с прошлой проверкой прогресс налицо – выявлено меньше нарушений, водители рассказали, что руководство провело с ними беседу о важности соблюдения расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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