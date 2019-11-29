В Курске состоится торжественное закрытие Года театра
1 декабря в 18:00 на сцене Курского государственного драматического театра им. А.С.Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра. Участие в нем примет Центральный академический театр Российской армии (г. Москва).
В 15:00 в рамках театрального фестиваля «Авансцена» пройдет арт-встреча с главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.
В 18:00 состоится спектакль «Завещание целомудренного бабника» Центрального академического театра Российской армии. Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. История имеет удивительную развязку и дает возможность взглянуть на образ Дон Жуана с нового ракурса.
ИСТОЧНИК KP.RU