В Курске состоится торжественное закрытие Года театра

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-29T17:41:34+03:00

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1 декабря в 18:00 на сцене Курского государственного драматического театра им. А.С.Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра. Участие в нем примет Центральный академический театр Российской армии (г. Москва).

В 15:00 в рамках театрального фестиваля «Авансцена» пройдет арт-встреча с главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.

В 18:00 состоится спектакль «Завещание целомудренного бабника» Центрального академического театра Российской армии. Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. История имеет удивительную развязку и дает возможность взглянуть на образ Дон Жуана с нового ракурса.

ИСТОЧНИК KP.RU