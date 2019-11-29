По Курску прошел электробус финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-29T17:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

От Красной площади до поселка Северный вновь курсировал электробус финансовой грамотности. Пассажиры во время поездки могли просто и доступно получить полезные знания из области финансов.

Как отличить настоящую денежную купюру от фальшивой, сколько признаков подлинности банкнот, как сберечь накопления и защитить себя от финансовых мошенников - этой важной информацией с курянами поделились сотрудники Банка России и эксперты УМВД России по Курской области.

Так, например, одним из признаков подлинности пятитысячной банкноты является по-особому выполненное изображение герба города Хабаровска: если поворачивать купюру от себя к себе, то по нему будет плавно перемещаться вверх-вниз ролик. Вторая особенность, которую очень сложно подделать, – защитная нить, расположенная ближе к левому краю лицевой стороны банкноты. При её покачивании проявляется эффект движения цифр, которые будут перемещаться относительно друг друга. С левой стороны банкноты находится цветное поле, при аналогичных действиях появляются и исчезают радужные полоски.

Сотрудник УМВД России по Курской области Евгения Ильина поделилась с курянами информацией о том, как действовать в случае обнаружения поддельной купюры, ответила на вопросы, а также напомнила об ответственности за использование фальшивых денег.

Пассажиры благодарили организаторов акции «Маршрут финансовой грамотности» за нужную информацию. Все желающие получили брошюры с полезными сведениями о том, что все вклады граждан в банке застрахованы, как распознать финансовую пирамиду и не попасться на удочку мошенников. Многие куряне просили, чтобы подобные выездные лекции проводились на регулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU