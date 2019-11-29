Рабочие завершили ремонт теплотрассы в Курске

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-29T22:35:15+03:00

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Как сообщили в «Квадра», после завершения ремонта трубопровода на улице 50 лет Октября возобновлена подача горячей воды и отопления в Северо-Западном районе. Специалисты восстанавливают оптимальные режимы работы теплосетей, а непосредственное подключение потребителей осуществляют управляющие компании и ТСЖ.

Напомним, в замене нуждаются 80 процентов курских теплосетей. В Курске при нормативном сроке службы в 25 лет значительная часть сетей находилась в работе и 30, и 40, и даже 50 лет.

В конце ноября в Курске произошла серия аварий на теплосетях, которая оставила без отопления и горячей воды около 40 тысяч курян, а также ряд соцобъектов .

ИСТОЧНИК KP.RU