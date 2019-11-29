2019-11-29T15:27:26+03:00
Звезды

В Курске пройдет фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества

Пригласительные можно получить в кассе филармонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Юные таланты будут соревноваться в вокале, хореографии и театральном творчествеЮные таланты будут соревноваться в вокале, хореографии и театральном творчествеФото: Светлана ВОЛКОВА
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«Гордость соловьиного края» - под таким названием в Курске 30 ноября и 1 декабря пройдет всероссийский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества.

Свои номера талантливые ребята представят в трех номинациях: вокальное, хореографическое и театральное творчество. Конкурсные прослушивания пройдут в залах Курской государственной филармонии и Курского областного Дворца молодежи.

Оценивать выступления будет профессиональное жюри - режиссеры, искусствоведы, педагоги творческих дисциплин ведущих вузов страны, работники культуры и искусства, общественные деятели России, ближнего и дальнего зарубежья.

Председателем жюри будет курянин Руслан Ганеев - лауреат премии Тэффи, режиссер цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, главный режиссер РОСГОСЦИРКА, режиссер первого канала ЦТВ, обладатель Международной премии «Мастер», член жюри международных проектов в Японии, России, Испании.

Мастер класс даст солистка, педагог-репетитор Большого театра, член Союза театральных деятелей РФ, хореограф школы художественной гимнастики Олимпийского резерва – Эльвира Дроздова.

В марте 2020 года пройдет второй этап конкурса, посвященный 75-летию Великой Победы. И по итогам двух конкурсов состоится большой гала - концерт с награждением и вручением главного приза.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 30 ноября в 10:00 в зале Курской государственной филармонии (ул. Перекальского, 1). Пригласительные билеты можно приобрести в кассе филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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