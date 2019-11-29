Под Курском перезахоронят останки воинов, погибших в Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-29T14:15:25+03:00

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Торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны пройдет под Курском.

Во время поисковой экспедиции «Вахта памяти-2019» на территории Пристенского района подняты останки 67 бойцов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проводились в пяти населенных пунктах района.

В экспедиции приняли участие четыре поисковых отряда: «Новое поколение» средней школы №2 поселка Пристень, «Обелиск» КГУ, а также «Курская земля» и «Факел».

4 декабря в 11:00 в селе Бобрышево Пристенского района состоится торжественное перезахоронение поднятых останков солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU